Queensland takes home consecutive 2023 KTM AJMX State Trophy Challenge

Queensland has won the 2023 KTM Australian Junior Motocross Championship State Trophy Challenge by five points over Western Australia.

The host state finished in fifth, between Victoria and South Australia.

QUEENSLAND Pos No. Name Class State Points 1 409 Hudson FRANCIS 01. 50cc Auto (7-U9yrs) QLD 25 1 499 Connor FEATHER 03. 65cc (10-U12yrs) QLD 25 1 41 Jackson FULLER 06. Mini Lites (14-U16yrs) QLD 25 2 431 Darci WHALLEY 12. FEMALE – Junior Lites (12-U16yrs) QLD 22 1 499 Bella BURKE 11. FEMALE – Mini Lites (12-U16yrs) QLD 25 2 404 Liam OWENS 09. Junior Lites 2/ (15yrs) QLD 22 1 447 Lachlan ALLEN 05. Mini Lites (12-U14yrs) QLD 25 3 410 Nate PERRETT 04. Mini Lites (9-U12yrs) QLD 22 144

WESTERN AUSTRALIA Pos No. Name Class State Points 1 65 Seth SHACKLETON 08. Junior Lites 4/ (13-U15yrs) WA 25 1 68 Patrick BUTLER 09. Junior Lites 2/ (15yrs) WA 25 2 615 Nate FORWOOD 01. 50cc Auto (7-U9yrs) WA 22 2 611 Makayla RIMBAS 11. FEMALE – Mini Lites (12-U16yrs) WA 22 3 641 Jayce STOCKER 03. 65cc (10-U12yrs) WA 20 1 610 Ollie BIRKITT 04. Mini Lites (9-U12yrs) WA 25 2 637 Nate TOMERINI 04. Mini Lites (9-U12yrs) WA 22 6 602 Deegan FORT 05. Mini Lites (12-U14yrs) WA 15 139

NEW SOUTH WALES Pos No. Name Class State Points 1 277 Cooper ROWE 07. Junior Lites 2/ (13-U15yrs) NSW 25 2 253 Max COMPTON 06. Mini Lites (14-U16yrs) NSW 22 2 2 Ky WOODS 10. Junior Lites 4/ (15yrs) NSW 22 1 26 Liam MILLARD 02. 65cc (7-U10yrs) NSW 25 2 27 Ethan WOLFE 03. 65cc (10-U12yrs) NSW 22 3 280 Kye SPROULE 02. 65cc (7-U10yrs) NSW 20 4 295 Seth THOMAS 05. Mini Lites (12-U14yrs) NSW 18 8 291 Jack NUNN 05. Mini Lites (12-U14yrs) NSW 13 136

VICTORIA Pos No. Name Class State Points 2 3 Lewis-Jay CARAFA 02. 65cc (7-U10yrs) VIC 22 3 36 Jesse KOLB 06. Mini Lites (14-U16yrs) VIC 20 3 38 Kayden STRODE 10. Junior Lites 4/ (15yrs) VIC 20 3 39 Nelly FOX 12. FEMALE – Junior Lites (12-U16yrs) VIC 20 2 32 Jobe DUNNE 08. Junior Lites 4/ (13-U15yrs) VIC 22 3 347 Baylin TOWNSEND 09. Junior Lites 2/ (15yrs) VIC 20 4 323 Mason EZERGAILIS 02. 65cc (7-U10yrs) VIC 18 5 32 Cody DUNNE 04. Mini Lites (9-U12yrs) VIC 16 124

NORTHERN TERRITORY Pos No. Name Class State Points 1 106 Mitchell THORNEYCROFT 10. Junior Lites 4/ (15yrs) NT 25 1 126 Danielle MCDONALD 12. FEMALE – Junior Lites (12-U16yrs) NT 25 4 130 Max HUDSON 06. Mini Lites (14-U16yrs) NT 18 5 198 Rhys GWYNNE 03. 65cc (10-U12yrs) NT 16 2 118 Mackenzie WOODHILL 05. Mini Lites (12-U14yrs) NT 22 5 129 Flynn GREEN 06. Mini Lites (14-U16yrs) NT 16 4 174 Clayton BOGUCKI 10. Junior Lites 4/ (15yrs) NT 18 5 180 Nathan LAWRENCE 02. 65cc (7-U10yrs) NT 16 122

SOUTH AUSTRALIA Pos No. Name Class State Points 2 55 Emily LAMBERT 11. FEMALE – Mini Lites (12-U16yrs) SA 20 14 518 Riley MULLEN 03. 65cc (10-U12yrs) SA 18 25 523 Ollie PAECH 03. 65cc (10-U12yrs) SA 15 22 50 Ryder WOODROW 05. Mini Lites (12-U14yrs) SA 16 19 528 Danielle CHURCHETT 11. FEMALE – Mini Lites (12-U16yrs) SA 16 13 59 Tomi DOBLE 05. Mini Lites (12-U14yrs) SA 14 30 5 Declan SMART 04. Mini Lites (9-U12yrs) SA 18 18 524 Nash METCALFE 03. 65cc (10-U12yrs) SA 15 99