QLD wins 2022 AJMX State Trophy Challenge

Queensland has won the 2022 KTM Australian Junior Motocross Championship State Trophy Challenge by just three points over New South Wales.

The host state representatives managed to score a maximum 150 points and take home the State Trophy Challenge.

QUEENSLAND No. Name Class Points 43 Madi SIMPSON (FEMALE) 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U16yrs) 25 410 Jake CANNON 100cc-125cc 2/- (13 – U15yrs) 25 42 Jet ALSOP 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U15yrs) 25 42 Ethan WOLFE 65cc (7 – U10yrs) 25 497 Heath FISHER 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U14ys) 25 44 William WADWELL 85cc 2/- & 150 4/- (14 – U16ys) 25 404 Liam OWENS 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U15yrs) 22 430 Nate PERRETT 65cc (10 – U12yrs) 22 150

NEW SOUTH WALES No. Name Class Points 261 Danielle MCDONALD (FEMALE) 100cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U16yrs) 25 27 Seth BURCHELL 100cc-125cc 2/- (15yrs) 25 23 Byron DENNIS 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 22 280 Kye SPROULE 50cc Auto (7 – U9yrs) 25 2 Heath DAVY 65cc (10 – U12yrs) 25 2 Heath DAVY 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 25 262 Blake BOHANNON 65cc (7 – U10yrs) 22 254 Jack DEVESON 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U14ys) 22 147

WESTERN AUSTRALIA No. Name Class Points 66 Kayden MINEAR 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 25 626 Jaylee RIMBAS (FEMALE) 100cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U16yrs) 22 65 Seth SHACKLETON 100cc-125cc 2/- (13 – U15yrs) 22 68 Patrick BUTLER 85cc 2/- & 150 4/- (14 – U16ys) 22 602 Deegan FORT 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 22 697 Ryder O’GRADY 50cc Auto (7 – U9yrs) 20 610 Ollie BIRKITT 65cc (10 – U12yrs) 20 641 Jayce STOCKER 65cc (7 – U10yrs) 20 133

VICTORIA No. Name Class Points 323 Mason EZERGAILIS 50cc Auto (7 – U9yrs) 22 39 Nelly FOX (FEMALE) 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U16yrs) 20 39 Oscar FOX 100cc-125cc 2/- (13 – U15yrs) 20 38 Kayden STRODE 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U15yrs) 20 33 Kallam DYCE 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 20 32 Auston BOYD 85cc 2/- & 150 4/- (14 – U16ys) 20 350 Cooper DANAHER 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 20 36 Jesse KOLB 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U14ys) 16 122

SOUTH AUSTRALIA No. Name Class Points 5 Emily LAMBERT (FEMALE) 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U16yrs) 22 5 Wil CARPENTER 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (13 – U15yrs) 18 583 Nate BOWMAN 50cc Auto (7 – U9yrs) 18 518 Riley MULLEN 65cc (7 – U10yrs) 18 51 Kye LITTLE 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U14ys) 18 5 Declan SMART 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 18 52 Bodhi AUSTIN 50cc Auto (7 – U9yrs) 16 56 Thomas LAMBERT 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 15 112

TASMANIA No. Name Class Points 791 Callum PENNEY 100cc-125cc 2/- (15yrs) 20 75 Cooper FORD 85cc 2/- & 150 4/- (12 – U14ys) 20 751 Angus PEARCE 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 18 71 Oscar WEEKS 85cc 2/- & 150 4/- (14 – U16ys) 18 73 Sam BELL 128cc-150cc 2/- & 200cc-250cc 4/- (15yrs) 16 756 Brodie FAULKNER 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 16 701 Jake FELLOWS 100cc-125cc 2/- (15yrs) 16 72 Jacob BREWER 85cc 2/- & 150 4/- (9 – U12yrs) 14 108